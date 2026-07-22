Регулярные переводы денег на карту за оказанные услуги могут вызвать у банка подозрения о ведении скрытого бизнеса.

В таком случае банк имеет право попросить у получателя документы или вовсе ограничить такие операции, сообщили ТАСС в пресс-службе Сибирского ГУ Банка России.

"Отдельный момент - переводы в счет оплаты услуг, например, проезда на карту водителя. Сам по себе такой способ не запрещен. Но если на карту одного человека регулярно приходят деньги от многих разных людей, банк может заподозрить скрытый бизнес. Тогда он вправе попросить документы, подтверждающие, что эти операции законны, или даже ограничить их", - отметили в управлении.

Сколько денег можно перевести за раз, чтобы не вызвать подозрения у банка или налоговой

В случае, если переводы систематические и похожи на доход, безопаснее оформить индивидуальное предпринимательство или зарегистрироваться как самозанятый, добавили в ГУ. В таком случае будет намного проще подтвердить законность операций, в том числе и отправителям.