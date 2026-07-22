Операторы связи в РФ повышают стоимость услуг: причина и последствия

Сотовые компании начали корректировать стоимость услуг. «Мегафон» с 26 июля увеличивает цены на некоторые тарифные планы на 14%, «Билайн» с 1 июля поднял тарифы на 12%, а с 28 июля изменения коснутся «ВТБ Мобайл», передают «Известия».

Также о повышении абонентской платы объявила Yota — с 18 июля стоимость выросла примерно на 16,5%. В МТС официальных сообщений о грядущих изменениях пока не поступало.

В «Билайне» уточнили, что корректировка коснулась архивных тарифов, которые давно не пересматривались. В «Мегафоне» также пояснили, что изменения затронут устаревшие планы, а их стоимость приводят в соответствие с текущей экономической и рыночной ситуацией. В «ВТБ Мобайл» скорректировали один из архивных тарифов впервые за шесть лет — изменения затронут менее 1% клиентской базы.

Эксперты связывают повышение с комплексом экономических причин. Среди них — инфляция, рост операционных расходов, затраты на закупку и обслуживание оборудования, необходимость модернизации сетей. Дополнительную нагрузку создает возросший спрос на голосовые звонки после ограничений мессенджеров и расходы на борьбу с мошенничеством.

ФАС уже начала проверку экономической обоснованности повышения тарифов. В Минцифры заявили, что не получали жалоб от абонентов, но отметили, что любое повышение должно быть обоснованным. В ведомстве также подчеркнули, что стоимость услуг связи в России остается одной из самых низких в мире.

Цены на телекоммуникационные услуги в России выросли на 5,72% по итогам июня

Денис Кусков, гендиректор TelecomDaily, отметил, что в этом году темпы роста тарифов ускорились по сравнению с прошлым годом, когда они выросли в среднем на 10–12%. По его словам, операторам необходимы средства для модернизации инфраструктуры и закупки оборудования, включая отечественные решения и технику ушедших из России производителей.