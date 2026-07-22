Эксперт перечислил продукты, которые сейчас выгодно скупать впрок

В июле 2026 года на российском рынке зафиксировано снижение цен на ряд продуктов. Экономист Леонид Холод в беседе с Life.ru отметил, что наиболее выгодные покупки сейчас — гречка и рис. По его словам, низкие цены на эти крупы связаны с небольшим урожаем и ограниченными товарными запасами.

Эксперт также обратил внимание на снижение стоимости свинины и курицы. Причина — избыточное предложение на фоне падающего спроса. Производители в обоих сегментах пытались поднять цены месяц назад, но рынок не принял новую стоимость, пояснил Холод.

Свинина и курица взаимоконкурентны как доступные источники белка, поэтому спрос переключается между ними в зависимости от цены. Проблемы с экспортом мяса из-за сложной сертификации не позволяют производителям сбрасывать излишки за рубеж, вынуждая их снижать цены на внутреннем рынке.

Среди других товаров с выгодной стоимостью экономист выделил овощи борщевого набора — капусту, свеклу, морковь и лук, а также картофель, цена на который упала на 21%. Холод рекомендовал покупать сезонные продукты и отметил, что в ближайшее время ожидается поступление нового урожая. По его словам, в этот период овощи будут самыми дешевыми в году.

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Ранее Росстат сообщил, что стоимость свинины в России за первые шесть месяцев 2026 года упала почти на 2%, до 392 рублей за килограмм. В январе средняя цена килограмма свинины составляла 398,3 рубля, а к июню она снизилась до 392 рублей.