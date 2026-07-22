Россиянам назвали способы экономии бензина в путешествиях на машине

Автопутешественники могут значительно сократить расход горючего, если будут разумно подходить к планированию отдыха. Разумным решением могут стать поездки на короткие расстояния. Таким мнением с NEWS.ru поделилась генеральный директор Центра туризма и отдыха Люсинэ Кодякова.

Также стоит воспользоваться программами лояльности, которые предлагают сети АЗС, рекомендовала эксперт. По ее словам, в этом году бюджет летних путешествий на машине вырос до 20 процентов относительно прошлого сезона. Это повлияло на предпочтения автотуристов: люди стали целенаправленно выбирать достопримечательности, до которых не надо ехать долго. Там, где развита сеть зарядных станций, заметно выросло число поездок на электромобилях, отметила Кодякова.

Туроператоры также начали подстраиваться под запросы клиентов. Они или сразу закладывают в стоимость предложения топливные карты с фиксированными тарифами, или в рамках специальных предложений частично возмещают траты на бензин.

Для того, чтобы размер трат на топливо не перекрыл впечатления от путешествия, эксперт советует более тщательно заранее просчитывать бюджет поездки. По ее мнению, поможет планирование маршрута с учетом расположения заправок, применение скидочных предложений и программ лояльности АЗС, а также поиск попутчиков для совместных поездок.

Ранее стало известно, что в Подмосковье в действующих многофункциональных зонах дорожного сервиса на трассе М11 «Нева» открылись современные электрозарядные комплексы. Они расположены в Солнечногорске, на 63-м километре в сторону Москвы и 75-м километре в направлении Санкт-Петербурга.