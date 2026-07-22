В Госдуму внесли законопроект об отмене повышения пенсионного возраста

В Госдуму внесен законопроект об отмене пенсионной реформы и возврате прежнего возраста выхода на пенсию. Об этом сообщает RTVI со ссылкой на лидера партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова.

Авторами инициативы выступили все депутаты партийной фракции. Они предлагают вернуть возраст выхода на страховую пенсию по старости к показателям 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Кроме того, законопроект предполагает мораторий на пересмотр этих возрастных планок до начала 2035 года.

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Миронов утверждает, что в 2018 году повышение пенсионного возраста вызвало негативную реакцию со стороны граждан и не сопровождалось общественной дискуссией. Он также заявил, что решение было принято без профессиональной экономической, социальной и демографической экспертизы.

«В результате итоги этой реформы оказались плачевными, и они привели к усилению социальной напряженности в обществе», — считает депутат.

Пенсионная реформа предполагает смещение возрастного порога выхода на пенсию по старости на пять лет. Она началась в России с 2019 года. В нынешнем году страховую пенсию по старости начинают получать 59-летние женщины и 64-летние мужчины.

Ранее в Госдуме напомнили о двухэтапном повышении пенсий в 2027 году.