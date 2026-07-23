Российская банковская система столкнулась с беспрецедентным для летнего сезона оттоком ликвидности: в первой половине июля граждане и предприятия вывели из безналичного оборота более полутриллиона рублей.

Согласно данным Банка России, объем наличных средств в обращении в этот период резко увеличился на 513 миллиардов рублей, сообщает ИА DEITA.RU.

Эта динамика выглядит аномальной даже на фоне традиционно активных летних месяцев: темпы обналичивания ускорились вдвое по сравнению со средними показателями второго квартала. Для понимания масштаба стоит отметить, что за весь май совокупный прирост наличности составил лишь 381,2 миллиарда рублей, а в июне — 449,7 миллиарда, тогда как всего за две недели июля этот порог был уверенно преодолен.

Регулятор проанализировал причины столь резкого изменения финансового поведения населения и выделил комплекс взаимосвязанных факторов. Первую скрипку играет сезон отпусков, который в этом году наложился на смещение туристических потоков внутри страны.

Граждане массово отправляются на курорты Черноморского побережья, Кавказа и Алтая, где инфраструктура приема банковских карт до сих пор имеет свои уязвимости. В результате путешественники предпочитают заранее запасаться бумажными деньгами для оплаты мелких расходов, услуг частного сектора и непредвиденных трат вдали от дома.

Второй мощный драйвер процесса кроется в ожидании масштабной перестройки налоговой системы. И бизнес, и физические лица находятся в фазе адаптации к грядущим изменениям фискального законодательства, пишет «Коммерсант».

Предприниматели стремятся сформировать определенный резерв неучтенной наличности для обеспечения бесперебойной работы своих предприятий в условиях трансформации отчетности, а домохозяйства выводят часть сбережений, опасаясь возможных временных перебоев в работе цифровых сервисов при внедрении новых государственных систем контроля.

Дополнительным катализатором стали технические факторы: локальные сбои в работе мобильного интернета, зафиксированные сразу в нескольких крупных регионах, заставили консервативную часть граждан вернуться к привычному формату расчетов «из рук в руки», чтобы застраховаться от невозможности оплатить покупки терминалом.

Несмотря на пугающие абсолютные цифры, финансовый сектор сохраняет полное спокойствие. В самом Центробанке подчеркивают, что текущий всплеск изъятия средств остается в рамках исторических значений и не несет критических рисков для устойчивости экономики. Доля физических денег в общей денежной массе выросла лишь незначительно, оставаясь существенно ниже пиковых показателей конца 2024 года.

По мнению аналитиков регулятора, речь идет исключительно о смене формы хранения капитала — переходе части средств из цифровой среды в материальную, что само по себе не создает дополнительного инфляционного спроса на товары и услуги.

Ситуация находится под полным контролем, хотя банкам пришлось усилить мониторинг операций через банкоматы, чтобы защитить клиентов от возможного мошенничества на фоне возросшей активности у терминалов выдачи наличных.