Эксперт рассказал, как изменятся цены на красную икру в России

В 2026 году стоимость красной икры в Сахалинской области планируют сохранить в пределах 8–9 тыс. рублей за 1 кг, заявил в беседе с РИА Новости председатель Ассоциации рыбопромышленных предприятий региона (АРСО) Максим Козлов.

По его словам, при условии вылова около 30 тыс. тонн лосося цена останется на уровне прошлого года — в 2025-м килограмм деликатеса стоил от 8 до 9 тыс. рублей. Снижение объема добычи может повлиять на стоимость продукции.

В текущем году ученые прогнозируют сахалинским рыбакам вылов около 34 тыс. тонн тихоокеанских лососей, сообщил руководитель областного министерства по рыболовству Иван Радченко. Он выразил надежду, что предприятия освоят эти объемы.

Ранее ФАС предложила упростить цепочку поставок рыбы и сократить число посредников для сдерживания роста цен. Ведомство также анализирует данные обязательной регистрации внебиржевых сделок и на основе результатов планирует принять меры для повышения прозрачности ценообразования.