Банки изменили лимиты снятия наличных в «чужих» банкоматах

В июле 2026 года правила получения наличных денежных средств в России претерпели серьезную трансформацию.

Ведущие финансовые организации страны синхронно скорректировали политику выдачи денег через устройства самообслуживания, не принадлежащие их собственной сети или банкам-партнерам, сообщает ИА DEITA.RU.

Фактически это означает негласное закрытие эпохи свободного использования любых банкоматов: кредитным учреждениям стало экономически невыгодно субсидировать операции на чужой инфраструктуре, поэтому вектор развития окончательно сместился в сторону принудительного удержания клиентов внутри собственных экосистем.

Главное изменение коснулось унификации бесплатного порога. Если раньше условия у разных игроков рынка могли кардинально отличаться, то теперь сформирован единый рыночный стандарт для сторонних устройств. В зависимости от выбранного пакета услуг держатель карты может обналичить без дополнительных трат сумму в пределах от пятидесяти до ста тысяч рублей ежемесячно.

Однако любое превышение этого объема теперь бьет по кошельку значительно сильнее: за суммы сверх лимита введена прогрессивная шкала сборов, варьирующаяся от половины процента до двух процентов от размера превышения. Для активных пользователей «чужих» терминалов это нововведение способно обернуться существенными незапланированными расходами к концу расчетного периода.

Технологически обойти новые ограничения серией мелких транзакций больше не получится. Банковские системы антифрода перешли на сквозной мониторинг активности конкретного физического лица. Алгоритмы научились агрегировать данные со всех карт одного гражданина и распознавать попытки дробления операций.

Если клиент решит снять суточный лимит частями в пяти разных торговых центрах с помощью нескольких карточек, автоматизированная система расценит это как подозрительную активность. Результатом станет мгновенная временная блокировка всего пластика до выяснения обстоятельств.

Параллельно с коммерческими правилами самих банков в полную силу заработали общефедеральные протоколы кибербезопасности, закрепленные законодательством о национальной платежной системе. С начала года внедрен жесткий механизм защиты от социальной инженерии.

При фиксации любой нетипичной для профиля клиента транзакции — например, попытке ночью снять крупную сумму в другом регионе — искусственный интеллект автоматически активирует так называемый период охлаждения. На ближайшие двое суток устанавливается экстренный потолок выдачи наличных в размере пятидесяти тысяч рублей. Эта пауза дает человеку время опомниться, положить трубку после разговора с лже-сотрудником службы безопасности и отменить перевод.

Для другой категории граждан действуют еще более суровые рамки. Лица, чьи данные хотя бы единожды попали в специализированный реестр регулятора как потенциальных участников сомнительных схем, сталкиваются с постоянным ежемесячным барьером в сто тысяч рублей.

Преодолеть этот финансовый потолок дистанционно невозможно: чтобы получить доступ к собственным накоплениям сверх этой суммы, им придется лично явиться в офис своего банка с паспортом для очной верификации личности, пишет портал «Финансы Mail».