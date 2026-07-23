Сбер заявил о прекращении обслуживания карт Visa и Mastercard

Сбербанк с 1 сентября 2026 года полностью прекратит обслуживание валютных и мультивалютных банковских карт. Об этом сообщает РБК со ссылкой на службу поддержки банка. Там в качестве причины принятия решения назвали введение международных санкций.

В кредитной организации уточнили, что ограничения коснутся пластика платежных систем Visa и Mastercard. Представители банка подчеркнули, что принадлежность к конкретной системе не имеет значения, а ключевым фактором является валюта, в которой изначально был открыт счет.

Согласно полученному от Сбербанка ответу, клиентам потребуется самостоятельно закрыть карточный счет и перевести оставшиеся средства на сберегательный счет, открытый в аналогичной валюте.

Такое решение принято в связи с тем, что начиная с 2022 года данными инструментами невозможно оплатить покупки за рубежом или забронировать номера в гостиницах, сообщили в банке.

Между тем глава Центробанка Эльвира Набиуллина ранее заявляла, что ЦБ не ставит сроков по выводу из РФ карт Visa и Mastercard, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».