Банки стали реже идти на уступки должникам. Количество послаблений по потребительским ссудам за год сократилось почти в полтора раза. Об этом пишет «Известия».

Основное падение во II квартале пришлось на сегмент потребкредитов — по ним требования смягчали на 43% реже, чем год назад. За тот же период число уступок по ипотеке, автокредитам и кредитным картам увеличилось на 18-36%, однако на эти сегменты приходилась лишь четверть всех послаблений по задолженности, которые в принципе делают банки. В основном условия меняют именно в сегменте потребительского кредитования.

Среди основных вариантов:

- отсрочка даты платежа — банк переносит число очередного обязательного платежа на более поздний срок, обычно на один-три месяца, без штрафных санкций (доля таких уступок среди всех в мае 2026 года — 40,6%);

- неначисление процентов — на определенный период банк приостанавливает их накопление на основной долг, что снижает финансовую нагрузку на заемщика (средняя доля в мае 2026-го — 21,5%);

- прощение штрафов — полное или частичное списание ранее начисленных пеней, неустоек и штрафов за просрочку (средняя доля в мае — 35%);

- замена обеспечения с одного залога на другой — заемщик может предложить банку иное имущество взамен первоначального (средняя доля в мае 2026 года — 2,3%);

- временное снижение размера платежа — уменьшение суммы ежемесячного взноса за счет удлинения срока кредита или изменения графика погашения (средняя доля в мае 2026 года — 0,7%).

Всего за апрель-июнь 2026 года банки пошли на уступки по 490 тысячам ссуд. Это на 22% меньше, чем за аналогичный период 2025-го.