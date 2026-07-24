Минстрой опроверг данные о якобы смене порядка передачи показаний по счетчикам

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Публикации о том, что с 1 августа в России якобы изменится порядок передачи показаний по счетчикам воды, не соответствуют действительности. Об этом заявили ТАСС в пресс-службе Минстроя России.

"Распространяемые в интернете сведения о том, что с 1 августа 2026 года изменится порядок передачи показаний счетчиков воды, не соответствуют действительности", - подчеркнули там.

"Выдаваемые за нововведения нормы о передаче сведений о расходе воды не позднее 25-го числа каждого месяца действуют уже более 10 лет. Они установлены постановлением правительства №354 от 6 мая 2011 года (пункт 33, подпункт К1), - отметили в министерстве. - Также давно действует норма, согласно которой, если данные не поступят вовремя, расчет может быть проведен на основе среднего потребления за предыдущие шесть месяцев (пункт 60 того же постановления)".

В Минстрое также напомнили, что, согласно законодательству, нормативные акты, содержащие обязательные требования, вступают в силу либо с 1 марта, либо с 1 сентября календарного года.