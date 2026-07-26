Снижение ключевой ставки почти не повлияет на доходность вкладов

Банк России вопреки ожиданиям рынка снизил ставку. Правда, скромно — всего на 0,25 процентного пункта, до 14%. Ранее сообщалось, что крупнейшие банки стали повышать ставки по коротким вкладам и приветственные ставки. В основном ставки увеличивались по вкладам до трех месяцев для новых клиентов или для новых денег, то есть тех, которые не были размещены на счетах в банке в течение последнего года.

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Что будет со вкладами после решения ЦБ? Говорит руководитель одного из направлений Ассоциации владельцев облигаций Дмитрий Степанов:

Дмитрий Степанов, руководитель одного из направлений Ассоциации владельцев облигаций: «Дальнейшее поведение банковских ставок будет зависеть большей частью не от ставки Банка России, а от того, насколько будет необходима банкам ликвидность, какие они идеи будут видеть на рынках, как будет обстоять дело с корпоративным кредитованием, будет ли приток средств в банковскую сферу со стороны физических лиц, потому что объем наличных средств рекордный, либо, наоборот, будет происходить отток. Вот другие факторы, которые находятся за контуром ставки, но при этом косвенно все связаны, это то, что будет определять динамику доходности инструментов. Но, опять-таки, кажется, что здесь каких-то существенных подвижек мы не увидим, потому что, ну, во-первых, лето — волатильность снижается, во-вторых, торговых идей на рынке нету. Возможно, если деловая активность будет возрастать, если деньги снова пойдут на депозиты, в частности, мы можем увидеть еще одну волну снижения ставок, даже если Банк России в ближайшее время ставку снижать не будет. Текущие ставки, как кажется, выше становиться не будут. Выше они могут стать, только если отток средств из банков продолжится. Пока кажется, что это не базовый сценарий. Еще раз подчеркну: налички много. Есть вероятность, что она снова будет возвращаться в банковский сектор».

Решение ЦБ по ставке, скорее всего, останется незамеченным для большинства россиян. Во-первых, оно слишком мало, а во-вторых, регулятор повысил прогноз по будущей ставке, а значит, изменения будут плавными и почти неощутимыми для вкладчиков, говорит автор проекта «Финсоветник», частный инвестор Александр Иванов:

Александр Иванов, автор проекта «Финсоветник», частный инвестор: «Если мы говорим про обычных людей, то решение ЦБ по снижению ключевой ставки вряд ли будет каким-то заметным фактором, если мы говорим про вклады, про банковские продукты. Как раз по той причине, что снижение, во-первых, довольно маленькое — четверть процента не является каким-то резким снижением — во-вторых, потому что ЦБ повысил траекторию будущей ключевой ставки. То есть в дальнейшем ЦБ ключевую ставку, если и будет снижать на следующих заседаниях, — осталось три заседания до конца года, — то это будут такие же мелкие снижения, которые вряд ли приведут к какому-то заметному падению доходности вкладов».

Для тех, кто хочет открыть вклад, по мнению экспертов, сейчас выгоднее ориентироваться на короткие сроки — три-шесть месяцев.