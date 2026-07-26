Россиян предупредили о схеме с «забытой» в банкомате картой

Аферисты стали внедрять схему обмана, при которой умышленно оставляют карту в банкомате. Об этом ТАСС заявили в пресс-центре МВД России.

«Злоумышленник намеренно оставляет карту в банкомате, чтобы спровоцировать случайного человека на контакт с чужим платежным средством. Затем появляется "владелец" со свидетелями, обвиняет человека в краже и требует "решить вопрос на месте"», — описали в МВД мошенническую схему.

Другим зафиксированным «трендом» стали звонки от выдающих себя за сотрудников банка мошенников с сообщениями о блокировке счетов из-за «подозрения в дропперстве».

Ранее стало известно, что мошенники стали выдавать себя за операторов на заправках и предлагать бензин без очереди.