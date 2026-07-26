Россиян предупредили о мошеннической схеме с заказами на маркетплейсах

Мошенники начали реализовывать схему обмана с требованием кода из СМС для предотвращения списания средств за якобы хранение купленного на маркетплейсе товара. Об этом РИА Новости сообщил член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин.

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«Злоумышленники представляются сотрудниками маркетплейсов и сообщают гражданам о якобы завершении срока бесплатного хранения заказа. Под предлогом отмены отправления или предотвращения списания денежных средств за дальнейшее хранение аферисты просят назвать код из СМС», — сказал депутат.

Немкин добавил, что этот код нужен злоумышленникам для подтверждения входа в аккаунт и изменения данных. В связи с этим член думского комитета напомнил, что сотрудники маркетплейсов не будут просить раскрывать конфиденциальные данные, а россиянам следует проверять информацию о заказах в личном кабинете.

Несколькими часами ранее в МВД России сообщили, что мошенники начали использовать новую схему обмана, оставляя банковскую карту в банкомате. После ее обнаружения появляется якобы владелец и начинает обвинять жертву в краже, требуя «решить вопрос на месте», отметили в ведомстве.

Ранее мошенники придумали новую схему обмана детей-геймеров.