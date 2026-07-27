Россияне могут досрочно выйти на пенсию в 45-50 лет

Ряд категорий россиян могут оформить страховую пенсию досрочно в 45–50 лет. Об этом сообщает портал "Объясняем.рф" со ссылкой на статью 30 федерального закона N 400-ФЗ "О страховых пенсиях".

Право на досрочный выход на пенсию имеют работники вредных и опасных производств, граждане с длительным трудовым стажем, жители Крайнего Севера, а также медики, учителя и представители творческих профессий. Для работников особо опасных производств пенсионный возраст составляет 50 лет для мужчин и 45 лет для женщин, для остальных вредных производств — 55 и 50 лет соответственно.

При этом необходимо иметь не менее 30 пенсионных баллов. Мужчины со стажем не менее 42 лет и женщины со стажем 37 лет могут выйти на пенсию на два года раньше установленного срока, но не ранее 60 и 55 лет соответственно.

Жители Крайнего Севера получают такое право после 15 лет работы в северных регионах или 20 лет — в приравненных местностях. Для медиков, педагогов и творческих работников действуют специальные условия. Врачам необходимо отработать 25 лет в сельской местности или 30 лет в городе, учителям — 25 лет, а артистам — от 15 до 30 лет в зависимости от вида деятельности. С 1 августа ряд пенсионеров получит прибавку к выплатам.

В зависимости от категории получателя перерасчет составит от нескольких сотен рублей до почти десяти тысяч.