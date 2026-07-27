В Москве топ-менеджера компании уволили за разглашение тайны через DeepSeek

Разглашение коммерческой тайны, в том числе через нейросеть DeepSeek, стало причиной увольнения топ-менеджера одной из инженерных компаний в Москве.

Такую информацию приводит РИА Новости. Агентство отмечает, что уволенная женщина предприняла попытку добиться от фирмы предоставления «золотого парашюта», однако суд встал на сторону организации.

Ранее руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин в беседе с RT сообщил, что работодатель вправе устанавливать запрет на использование ИИ.