Лимит по кредитным картам в Татарстане сократился на 8% за месяц
По динамике снижения лимитов по "кредиткам" республика заняла второе место среди регионов России
По итогам июня 2026 года лимит по кредитным картам, выдаваемым жителям Татарстана составил 104 тыс. рублей. Это на 8% меньше, чем в мае того же года, следует из аналитики НКБИ.
Отметим, что по динамике снижения лимитов по "кредиткам" республика заняла второе место среди регионов России. На первом месте по данному показателю — Москва (-8,2%, до 137,8 тыс.), а на третьем — Самарская область (-8%, до 102 тыс.).
Минимальная динамика снижения лимитов — в Приморском крае (-0,7%, до 109,4 тыс.), Башкортостане (-1,2%, до 103 тыс.) и Хабаровском крае (-1,4%, до 111,3 тыс.).
— В последнее время средний размер лимитов по новым выданным кредитным картам стабилизировался на уровне 105 — 115 тыс. руб. на фоне некоторого снижения их выдачи. Во многом это обусловлено тем, что аппетит к риску со стороны банков находится на довольно низком уровне в связи с жесткой денежно-кредитной политикой. В этой связи банки вынуждены делать основной акцент на управлении качеством портфеля, что приводит к усилению скоринговых фильтров и ограничению выдачи новых кредиток и средних лимитов по ним. В этой связи потенциальным заемщикам стоит продолжать внимательно следить за своей кредитной историей, не допуская ее ухудшения, — прокомментировал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
О том, почему банки ужесточают требования к кредитованию физлиц, в каких случаях лучше подойдет кредитка, а в каких — обычный кредит, а также какие есть альтернативы кредитной карте, — в материале "Реального времени".