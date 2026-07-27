Зайцев подписал документ, ограничивающий продажу бензина несовершеннолетним

Продажу бензина несовершеннолетним запретили на всех автозаправках Марий Эл, ограничения не будут действовать для подростков, у которых есть права категории "А1" и "M". Об этом сообщил ТАСС глава республики Юрий Зайцев, подписавший соответствующие поправки в региональный закон.

"Розничная продажа бензина запрещена гражданам, не достигшим 18-летнего возраста", - сказал Зайцев.

Он отметил, что исключением из данной нормы являются случаи, когда заправка производится в топливный бак транспортного средства, принадлежащего лицу, достигшему 16-летнего возраста и имеющего право на управление этим транспортным средством.

Подобная норма, как пояснил глава региона, введена из-за тревожной статистики по количеству ДТП с участием детей. Так, в прошлом году на дорогах республики зафиксировано 23 ДТП с участием детей - водителей мототехники, что на 43,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. "Многие юные водители не имеют навыков безопасного движения и нарушают правила, выезжая на транспортных средствах, не предназначенных для дорог общего пользования", - пояснил Зайцев.

Согласно документу, за продажу бензина несовершеннолетним предусмотрены штрафы от 3 до 5 тыс. рублей для граждан, от 30 до 50 тыс. рублей для должностных лиц и от 100 до 150 тыс. рублей - для юридических лиц.