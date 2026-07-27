ЦБ ужесточил выдачу кредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой

Банк России ужесточил ограничения на выдачу кредитов заемщикам с повышенной долговой нагрузкой в отдельных сегментах, сообщили в пресс-службе регулятора.

"Банк России ужесточил на IV квартал 2026 года значения макропруденциальных лимитов (МПЛ) по необеспеченным потребительским кредитам (займам) без лимита кредитования, нецелевым потребительским кредитам под залог недвижимости и автомототранспортных средств. Сохранены значения МПЛ по необеспеченным потребительским кредитам (займам) с лимитом кредитования. Значения макропруденциальных надбавок не пересматривались", - говорится в сообщении.