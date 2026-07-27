Средний размер POS-кредитов вырос на 4,7% в июне

Средний размер POS-кредитов увеличился в июне 2026 года по сравнению с предыдущим месяцем на 4,7% и составил 68 тыс. руб. (в мае 64,9 тыс. руб.). Об этом сообщили в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ) со ссылкой на данные кредиторов, передающих сведения в бюро.

По данным НБКИ, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель практически не изменился, сократившись на 0,3%.

Среди 30 регионов - лидеров в данном сегменте розничного кредитования наибольший средний размер выданных POS-кредитов в июне отмечен в Москве (86,4 тыс. руб.), Московской области (81,3 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (80,7 тыс. руб.), Ленинградской области (73,6 тыс. руб.), а также Республике Татарстан (73,1 тыс. руб.). А наименьший показатель среднего чека POS-кредитов в июне продемонстрировали Воронежская область (58,8 тыс. руб.), Ставропольский край (56,8 тыс. руб.), Саратовская область (56,9 тыс. руб.), Республика Северная Осетия - Алания (59,8 тыс. руб.) и Оренбургская область (60,6 тыс. руб.).

При этом наиболее серьезный рост среднего размера POS-кредитов в июне 2026 года по сравнению с предыдущим месяцем зафиксирован в Республике Татарстан (+8,6%) Удмуртской Республике (+8%), Тульской области (+7,4%), Красноярском крае (+7,1%) и Волгоградской области (+7,1%). Единственным регионом из топ-30, в котором средний размер POS-кредитов, напротив, за год сократился, оказался Приморский край (-0,2%).

В Москве и Санкт-Петербурге показатель за год увеличился на 5,5% и 5,6% соответственно.