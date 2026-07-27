Бухгалтер Самарова: уволить сотрудника за подработку нельзя

Эксперт в сфере бухгалтерии Евгения Самарова рассказала о рисках совмещения основной работы с фрилансом.

В беседе с газетой «Известия» она отметила, что подработка может привести к усталости, снижению качества работы и конфликту интересов, особенно при использовании ресурсов, клиентской базы или наработок компании.

Сам факт дополнительной занятости не является основанием для увольнения или штрафа. Работодатель вправе требовать выполнения обязанностей, применять дисциплинарные меры при опозданиях и срыве сроков, а также обеспечивать защиту данных.

По словам Самаровой, для постоянной работы на стороне следует заключать договор о внешнем совместительстве, а для разовых задач — гражданско-правовой договор.

Ранее ведущий эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Роман Волков в беседе с НСН заявил, что ожидания быстрого вытеснения людей искусственным интеллектом и роботами оказываются завышенными.