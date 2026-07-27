Аксаков раскрыл связь между быстрой выдачей крупных кредитов и мошенничеством

Быстрая выдача крупных кредитов неплатежеспособным гражданам, особенно подросткам, чаще всего связана с мошенническими схемами, заявил ТАСС председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Подростки в этот процесс очень сильно вовлекались. И там чуть ли не четверть мошеннических схем прогонялись через карты подростков, через счета подростков, которые использовались как дропперы для прогонки украденных денег. Сейчас родители могут отслеживать их [подростков] операци и давать разрешение на открытие счетов", - рассказал депутат.

Аксаков отметил, что Госдума приняла ряд мер для защиты граждан от мошеннических операций. В частности, был введен период охлаждения для потребительских кредитов: займы на сумму от 50 тыс. до 200 тыс. рублей становятся доступными через четыре часа после заключения договора, а свыше 200 тыс. рублей - через 48 часов.

Кроме того, граждане получили право подтверждать финансовые операции третьим лицом, что особенно важно для представителей старшего поколения. Также были изменены правила оформления дополнительных услуг при получении займов: теперь согласие на них должен подтверждать сам клиент, а не банк или микрофинансовая организация.

В России с сентября 2025 года действует механизм периода охлаждения по потребительским кредитам и займам. Кредиты и займы от 50 тыс. до 200 тыс. рублей можно использовать только через четыре часа после подписания договора, а свыше 200 тыс. рублей - через 48 часов.

С мая 2026 года Банк России также усилил защиту клиентов микрофинансовых организаций. МФО запрещено проставлять за клиента согласие на получение дополнительных услуг, в том числе если они предлагаются не одновременно с заключением договора.