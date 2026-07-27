Спрос на уцененную косметику и бытовую химию вырос на 30%

Спрос на уцененные товары за последний год вырос на треть и продолжает набирать обороты. Продавцы снижают цены на косметику и бытовую химию с поврежденной упаковкой, истекающим сроком годности, а также на витринные образцы - скидки доходят до 70%. "РГ" выяснила, какие виды уценки существуют, где их искать, сколько можно реально сэкономить и когда экономия становится опасной для здоровья.

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Скидка за дефект

Уцененный товар - это товар, стоимость которого снижена продавцом из-за дефекта или иной проблемы, объясняет директор Регионального института территориального и отраслевого развития (РИТОР) Борис Селецкий.

В рознице он выделяет три основных вида:

Поврежденная упаковка: мятая или порванная коробка, нарушенная заводская пленка, сломанный дозатор или потекший флакон.Истекающий срок годности. По словам эксперта, для косметики и бытовой химии критическим считается остаток менее 3-6 месяцев - именно столько времени у покупателя остается, чтобы использовать продукт.Возвраты от покупателей и демонстрационные образцы, которые уже были открыты или использовались для тестирования. Здесь рисков больше, но и скидки выше, добавляет эксперт.

Основатель компании Brandpol, эксперт по защите интеллектуальной собственности Александр Аброськин уточняет: юридически понятие "уцененный товар" не является отдельной категорией с законодательно закрепленным списком признаков. Причины снижения цены могут быть разными, поэтому продавец обязан письменно указать их на ценнике: поврежденная упаковка, неполная комплектация, товар с витрины, возврат, внешний дефект, истекающий срок годности. "По этому оговоренному недостатку претензию предъявить уже нельзя, но по любым скрытым дефектам права покупателя полностью сохраняются", - отмечает он.

При этом есть жесткое правило без исключений: просроченную косметику и бытовую химию продавать запрещено, какой бы ни была скидка. Никакого универсального "критического остатка" в три или шесть месяцев закон не устанавливает, требование одно: покупатель должен успеть нормально использовать товар до конца срока годности, добавляет Аброськин.

Почему растет спрос на уценку?

За последние полтора года спрос на уцененную продукцию вырос на 25-30% в годовом выражении, отмечает Селецкий. "Это не просто "люди ищут дешевое", а смена модели потребления: многие пришли к выводу, что переплачивать за идеальную коробку не имеет смысла, если содержимое абсолютно такое же", - говорит он.

Основатель проекта "Акселератор АКС", эксперт по маркетплейсам и развитию e-commerce Дмитрий Ковпак подтверждает: спрос на уцененные товары в 2025-2026 годах увеличился примерно на треть, а покупатель стал максимально прагматичным. "Никому больше не хочется переплачивать за красивую картонку, если сам продукт внутри работает точно так же", - говорит Ковпак. "Людям абсолютно плевать, если коробка со стиральным порошком помялась в пути, главное - средство стирает".

Особенно заметен рост в косметике и средствах по уходу за лицом и телом: число запросов и покупок уценки достигает 40%, по оценкам РИТОР. Бытовая химия и средства для дома растут скромнее, но тоже уверенно - около 20%. Впрочем, поведение покупателей в этих двух категориях заметно различается, замечает Аброськин. К уцененной бытовой химии относятся спокойно, а вот косметику проверяют придирчиво, герметичность, срок годности, следы использования.

Где искать уцененные товары?

Основные каналы, по словам Селецкого, - специальные стеллажи уценки в офлайн-магазинах крупных сетей, сток-центры, отдельные разделы на сайтах ритейлеров и маркетплейсы, а также десятки каналов в мессенджерах, посвященных уценке.

"Раньше за такими товарами нужно было ехать в физические сток-центры или рыться в специальных корзинах гипермаркетов, но сейчас основные объемы перетекли в онлайн", - говорит Ковпак. По его словам, на тех же маркетплейсах продавцам гораздо выгоднее сбывать товар с дефектом упаковки прямо через карточку с пометкой об уценке, чем оплачивать обратную логистику на свой склад.

Сезонность тоже влияет на предложение. "Основной шквал уценки летит на рынок после крупных распродаж вроде черной пятницы или новогодних праздников. Логистика в эти периоды работает на износ, и процент повреждений при транспортировке вырастает в разы", - объясняет Ковпак. Еще один пик приходится на конец квартала, когда крупные сети проводят инвентаризацию и "сливают" остатки с истекающими сроками.

Размер скидки зависит от причины уценки, поясняет Аброськин. Если пострадала только внешняя коробка, то реальная уценка составляет примерно 10-30%. Когда же покупатель видит минус 50-70%, это, как правило, ликвидация остатков, совсем короткий остаток срока годности или заметные дефекты.

Борис Селецкий подтверждает, что покупатель действительно может сэкономить 50-70%, но нужно сравнивать цену уцененного товара с ценой на тот же продукт в других магазинах и не верить на слово яркому стикеру "70%". Многие продавцы завышают "старую цену", чтобы скидка выглядела внушительнее. По его оценкам, средняя реальная экономия на уцененной косметике и бытовой химии составляет 30-50%.

Крем за полцены и риски

За привлекательной ценой могут скрываться риски, предупреждают эксперты. По словам Дмитрия Ковпака, с бытовой химией все просто, так как порошки и чистящие средства работают даже после формального конца срока годности. Главное, чтобы упаковка была герметичной. А вот с косметикой, предостерегает он, играть в лотерею опасно.

Врач-дерматолог, косметолог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Елизавета Шухман объясняет: срок годности показывает период, в течение которого производитель косметики гарантирует безопасность и заявленный эффект. По мере приближения к этой дате активные компоненты разрушаются, меняется состав, снижается эффективность консервантов, и средство легче "заражается" микрофлорой при контакте с воздухом или пальцами. В результате могут появиться раздражение, аллергия, шелушение, высыпания и воспаление кожи.

Особенно осторожно, отмечает Шухман, стоит относиться к средствам для области глаз: туши, подводкам, кремам для век, сывороткам для ресниц. Они чаще контактируют со слизистой и при использовании после истечения срока годности могут провоцировать конъюнктивит, блефарит и другие воспалительные реакции.

Но даже если острых реакций удалось избежать, есть и другой риск: средство может просто не сработать. "У уходовых средств с активными ингредиентами срок годности критичен, - продолжает она. - Витамин С, ретинол, кислоты, солнцезащитные фильтры и некоторые пептиды со временем теряют стабильность. Крем или сыворотка могут выглядеть нормально, но уже не давать обещанного эффекта". Для декоративной косметики проблема чаще в другом: текстура может расслоиться, запах измениться, нанесение стать хуже, а безопасность снизиться.

В итоге, резюмирует Шухман, уценка оправдана только тогда, когда вы понимаете причину скидки. "Если срок годности заканчивается через несколько недель, а средство вы используете сразу и только для тела, покупка может быть разумной. Если же упаковка вскрыта, продукт изменил цвет, запах или консистенцию, покупать его не стоит. Для лица, глаз и чувствительной кожи безопаснее выбирать свежие средства, даже если они стоят дороже", - заключает эксперт.