Минтруд: работник может уходить с работы во время обеденного перерыва

Работник может уходить с рабочего места во время обеденного перерыва. Об этом сообщает Минтруд в своем канале в "Максе". В министерстве уточнили, что работник должен руководствоваться внутренним регламентом организации. "Да, можно уходить с работы в часы обеденного перерыва, указанные в правилах внутреннего трудового распорядка", - говорится в сообщении. Отмечается, что сотрудник во время перерыва может прогуляться в парке, использовать перерыв по своему усмотрению, в течение которого он свободен от своих трудовых обязанностей. В Минтруде подчеркнули, что если перерыв невозможно предоставить по условиям работы, то работодатель должен обеспечить возможность для отдыха и приема пищи в рабочее время. 2 июля юрист Александр Южалин рассказал, что работник теоретически может уйти пораньше, если не использовал перерыв на обед, но только если это предусмотрено правилами внутреннего трудового распорядка и согласовано с работодателем. По его словам, работодатели, как правило, устанавливают точное время, когда сотрудник может воспользоваться своим законным правом на обеденный перерыв.