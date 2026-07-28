Готовность россиян экономить сразу после получения зарплаты оценили

В России 39 процентов жителей начинают экономить уже через пять-семь дней после получения заработной платы. Это показало исследование, проведенное «Выберу.ру». Его результаты есть в распоряжении «Ленты.ру».

Кроме того, 26 процентов признались, что переходят к более сдержанным расходам через два-четыре дня, а 18 процентов поступают так, когда минуют одна-две недели. Сразу в день получения зарплаты начинают экономить шесть процентов респондентов, а 11 процентов сохраняют одинаковый уровень расходов на протяжении всего месяца.

Отвечая на вопрос о причинах экономии, 36 процентов сослались на желание сохранить часть дохода до следующей зарплаты, а 27 процентов объяснили это необходимостью оплачивать обязательные ежемесячные расходы. Отмечается, что после перехода в сберегательный режим 33 процента в первую очередь отказываются от необязательных бытовых приобретений. Еще 24 процента реже посещают кафе и рестораны, а 18 процентов сокращают расходы на развлечения.

Оперативнее прочих экономить начинают граждане в возрасте от 35 до 44 лет. В среднем они начинают снижать необязательные траты через три дня после получения заработной платы.

В июле инфляционные ожидания россиян достигли 14,7 процента, что оказалось максимумом с марта 2022 года и на 2,3 процентных пункта больше, чем в июне.