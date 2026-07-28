Россиян предупредили о разочарованиях при открытии вклада

Вклады с обещанной доходностью до 20% годовых могут обернуться разочарованием для вкладчиков, предупредил в беседе с агентством «Прайм» эксперт московского отделения «Опоры России» Сергей Елин.

По его словам, рекламируемый процент получают не все. Максимальная ставка действует ограниченное время — как правило, первые 2–3 месяца. Кроме того, она распространяется только на средства, переведенные из другого банка.

При нарушении любого из условий — например, снижении минимального остатка на счете — доходность падает до обычных 14–15% годовых. Эксперт также обратил внимание на риски комбинированных продуктов. Если вклад сопровождается страхованием жизни или инвестиционными опциями, часть средств теряет страховую защиту. При досрочном расторжении клиент может потерять значительную сумму.

Дополнительные расходы — платные подписки, страховки, SMS-уведомления и премиальные пакеты — также снижают реальную доходность, отметил собеседник.

Ранее сообщалось, что, по данным Банка России, в первой декаде июля текущего года средняя максимальная ставка по вкладам в рублях возросла до 12,79%. Такая динамика была зафиксирована в десяти крупнейших отечественных банках.