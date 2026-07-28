Новые строки в квитанциях: что изменится в ЖКХ с 1 августа

С 1 августа в России вводится ряд изменений, касающихся оплаты услуг ЖКХ. Что поменяется — в материале «Вечерней Москвы».

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Более детализированные квитанции

Раньше в квитанциях содержание и ремонт жилого помещения объединяли в одну строку, однако с 1 августа это поменяется:

в квитанциях появятся две отдельные строки — «содержание общего имущества» и «текущий ремонт»;теперь собственник сможет увидеть, сколько идет на ежедневные нужды (уборка, вывоз мусора, освещение мест общего пользования), а сколько — на капиталоемкие работы (ремонт кровли, фасада, подъезда, инженерных систем).

Нововведение сделает оплату услуг более прозрачной и даст возможность собственникам требовать от управляющей компании (УК) отчеты по каждой статье расходов. Однако это может привести и к увеличению тарифов, так как раздельный учет требует более сложного администрирования в компании.

УК обязана информировать собственников о любых изменениях в начислениях не позднее чем за 10 дней до вступления изменений в силу.

Автоматический перерасчет при отключении воды и отопления

За какие услуги ЖКХ можно не платить: объясняет юрист

Раньше, чтобы получить перерасчет за отключение воды или отопления, собственникам приходилось самостоятельно составлять акты и обращаться в соответствующие инстанции. Однако с 1 августа эта обязанность полностью перекладывается на УК:

теперь УК должны сами вести учет всех перерывов в подаче горячей и холодной воды, а также отопления;корректировка начислений будет производиться автоматически без каких-либо заявлений со стороны жильцов;если перерыв превысил допустимый норматив (суммарно более восьми часов в месяц или более четырех часов подряд), то сумма в квитанции уменьшается пропорционально.

УК теперь обязана фиксировать время отключения и возобновления подачи на основании показаний общедомовых счетчиков или данных от ресурсоснабжающих организаций, а в конце месяца рассчитывать превышение нормы и делать перерасчет. Если в квитанции нет уменьшения, но перерывы в подаче были, то собственник имеет право требовать разъяснений. УК обязана исправить ошибки и сделать перерасчет в течение 30 дней.

Сроки передачи показаний счетчиков

В Министерстве строительства и ЖКХ заявили, что распространяемые в интернете публикации об изменении с 1 августа порядка передачи показаний счетчиков не соответствуют действительности, так как описываемые нормы действуют уже давно.

Согласно им, если собственник не передает показания счетчиков или пропускает срок поверки прибора учета, то управляющая компания проведет расчет на основе среднего потребления за предыдущие полгода, что зачастую обходится дороже. А если человек регулярно не отправляет показания счетчиков (например, на протяжении трех или шести месяцев, точный срок зависит от региона), то поставщик услуг будет отправлять счет по нормативам.

При этом еще с 1 марта 2026 года для всей страны ввели единые сроки оплаты услуг:

УК должна направлять платежные документы не позднее пятого числа каждого месяца;собственник должен произвести оплату услуг ЖКХ не позднее 15-го числа каждого месяца;собственник должен передать показания счетчиков с 20-го по 25-е число.

Что лучше сделать заранее

проверить в паспортах всех счетчиков межповерочный интервал;посмотреть в государственной информационной системе «Аршин» данные о всех проведенных поверках;поставить напоминания или подключить автоматическую передачу показаний через банковские приложения или сервисы поставщиков услуг;в случае истечения срока поверки — вызвать специалиста.

Жители России с июня начали получать квитанции за коммунальные услуги, оформленные насыщенным красным цветом или содержащие красную полосу. Такие платежки — способ информирования собственников о задолженности. В каких случаях они приходят и чем грозят — в материале «Вечерней Москвы».