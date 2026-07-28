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ЦБ назвал сумму бесплатных переводов по СБП

Московский Комсомолец

Банк России утвердил условия бесплатных переводов по Системе быстрых платежей (СБП). Согласно опубликованному решению регулятора, физические лица могут переводить до 100 тысяч рублей в месяц без взимания комиссии.

ЦБ назвал сумму бесплатных переводов по СБП
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При превышении этого лимита банк вправе удержать комиссию, однако её размер не может превышать 0,5% от суммы перевода и 1,5 тысячи рублей.

Отдельные условия предусмотрены для переводов самому себе: при совпадении телефонного номера отправителя и получателя ежемесячный лимит без комиссии увеличен до 30 миллионов рублей.

Недавно стало известно, что Банк России снова, уже на десятом заседании совета директоров подряд, снизил ключевую ставку — теперь до 14% годовых.