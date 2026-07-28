ЦБ назвал сумму бесплатных переводов по СБП

Банк России утвердил условия бесплатных переводов по Системе быстрых платежей (СБП). Согласно опубликованному решению регулятора, физические лица могут переводить до 100 тысяч рублей в месяц без взимания комиссии.

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При превышении этого лимита банк вправе удержать комиссию, однако её размер не может превышать 0,5% от суммы перевода и 1,5 тысячи рублей.

Отдельные условия предусмотрены для переводов самому себе: при совпадении телефонного номера отправителя и получателя ежемесячный лимит без комиссии увеличен до 30 миллионов рублей.

Недавно стало известно, что Банк России снова, уже на десятом заседании совета директоров подряд, снизил ключевую ставку — теперь до 14% годовых.