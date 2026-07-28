В Индии увеличилось число долларовых миллиардеров

Число долларовых миллиардеров в Индии за последние пять лет увеличилось более чем в четыре раза и достигло 576 по сравнению с 142 ранее. Об этом со ссылкой на правительственные данные сообщает издание The Times of India.

Как показали налоговые декларации граждан за закончившийся в марте 2025-2026 финансовый год, 576 индийцев задекларировали свой совокупный доход в $1 млрд и более. Количество долларовых миллиардеров за пятилетие росло в южноазиатской республике наивысшими темпами. Число состоятельных граждан Индии с инвестиционными активами более $30 млн выросло с 12,1 тыс. в 2021 г. до 19,8 тыс. в 2026-м. Доля Индии в списке сверхбогатых жителей планеты увеличилась с 2,2% до 2,8%.

Число высокооплачиваемых работников в Индии значительно выросло после спада в 2024 году. Рынок труда восстановился до уровня, превышающего допандемийный, что привело к снижению безработицы. Правительственные меры направлены на сокращение неравенства и содействие инклюзивному экономическому росту, говорится в предоставленном парламенту отчете кабмина страны.

Индия вступила в эпоху преобразований в сфере накопления капиталов в результате прихода в бизнес нового поколения предпринимателей и финансистов, рост состояния которых обеспечили стартапы с рыночной оценкой свыше $1 млрд, IT-технологии и публичные продажи акций на фондовом рынке. По данным СМИ, в настоящее время более 15% сверхбогатых жителей Индии моложе 30 лет, возраст 20% граждан с высокими и сверхвысокими доходами не достигает 40 лет.

Индия занимает шестое место в мире по числу людей со сверхвысокими доходами, по этому показателю республика третья в Азии после Китая и Японии. В стране в настоящее время официально зарегистрировано 108 семейных бизнес-предприятий с капиталом свыше $1 млрд, что сделало Индию третьей страной в мире по этому показателю.