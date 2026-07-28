Банки смогут блокировать переводы из-за «вредоносного ПО» на устройстве клиента

Начиная с марта 2027 года, банки в России смогут блокировать финансовые операции клиентов, если на их мобильных устройствах будет обнаружено вредоносное программное обеспечение. При этом в новом антифрод-законе, который Государственная дума приняла в июне, нет единого определения того, что именно следует считать вирусом. Об этом во вторник, 28 июля, сообщил Telegram-канал Baza.

© Вечерняя Москва

По имеющимся данным, в связи с этим каждая финансовая организация будет определять такие критерии самостоятельно. Банки будут самостоятельно подбирать технологии, алгоритмы и критерии для выявления угроз. Ожидается, что введение материальной ответственности за пропущенные случаи хищения средств станет для финансовых организаций стимулом к совершенствованию систем проверки.

Однако аналитик компании «Финам» Игорь Додонов выразил обеспокоенность тем, что в рамках такой логики под определение вредоносного ПО может попасть широкий спектр легальных программ, включая VPN-сервисы и оптимизаторы для смартфонов. Председатель комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков признал наличие данного риска.

— Но, по его словам, такие проблемы со временем решаются: банки не заинтересованы в потере клиентов, поэтому будут дорабатывать механизмы так, чтобы «ловить» только вредоносные программы, а не легальные сервисы, — говорится в публикации.

Между тем председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что ведомство разработало законопроект, направленный на ужесточение ответственности за преступления, связанные с использованием инфокоммуникационных технологий, искусственного интеллекта, VPN-сервисов и прокси-серверов.