Более половины россиян экономят во время отпуска

Регулярно стремятся сэкономить во время отдыха 68% россиян, принявших участие в опросе финансового маркетплейса "Выберу.ру" и платформы "Еврокредит.ру", с результатами которого ознакомилась "РГ". 19% опрошенных сокращают расходы во время отпуска только при необходимости, и только 13% во время отдыха ни на чем не экономят.

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Наиболее распространенной статьей экономии среди респондентов названо питание (66%). Почти половина (46%) готовят в арендованном жилье самостоятельно, 33% - устраивают пикники, 21% - выбирают небольшие, ориентированные на местных кафе.

Вторым по популярности способом сократить расходы стало жилье (58%). Из тех, кто указал этот вариант, 44% предпочитают снимать апартаменты. Еще 23% выбирают путешествия с семьей или большой компанией, чтобы разделить стоимость аренды между всеми участниками поездки. Поселиться дальше от центра города, если это позволяет сэкономить, предпочитают 19% опрошенных, а 14% ищут промокоды и акции сервисов бронирования.

Среди распространенных практик экономии - сокращение расходов на транспорт (за счет отказа от услуг такси в пользу общественного транспорта и пеших прогулок), а также покупка местных SIM-карт или оформление eSIM страны путешествия, чтобы избежать больших расходов на роуминг.

Почти половина участников исследования (44%) оценила свою обычную экономию за одну поездку в сумму от 20 до 30 тыс. рублей, еще 18% удается сократить расходы более чем на 30 тыс. рублей, а 26% экономят до 20 тыс. рублей.

Экономия на быте ради впечатлений становится устойчивым трендом среди российских туристов

В среднем рост цен на отдых составляет порядка на 10-25% за год, поясняет доцент кафедры менеджмента в индустрии гостеприимства Президентской академии Галина Дехтярь.

"Доля броней "без питания" выросла до 38,5% (год назад было 16,3%), чтобы иметь возможность тратить на еду на месте по своему усмотрению. Так, на зарубежном отдыхе в приоритете только завтрак. Можно отметить и снижение "звездности" отелей", - пояснила она.

Также, по мнению эксперта, туристы могут выбрать более дешевые варианты перелетов с пересадкой. Еще один способ экономии - изначально отказаться от длительной поездки в пользу нескольких коротких.

Сократить расходы на билеты помогают также акции раннего бронирования, добавила доцент кафедры гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Никольская. При этом она отметила, что экономия на быте ради впечатлений становится устойчивым трендом.