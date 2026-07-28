Отдых без переплат. Более половины россиян экономят во время отпуска
Регулярно стремятся сэкономить во время отдыха 68% россиян, принявших участие в опросе финансового маркетплейса "Выберу.ру" и платформы "Еврокредит.ру", с результатами которого ознакомилась "РГ". 19% опрошенных сокращают расходы во время отпуска только при необходимости, и только 13% во время отдыха ни на чем не экономят.
Наиболее распространенной статьей экономии среди респондентов названо питание (66%). Почти половина (46%) готовят в арендованном жилье самостоятельно, 33% - устраивают пикники, 21% - выбирают небольшие, ориентированные на местных кафе.
Вторым по популярности способом сократить расходы стало жилье (58%). Из тех, кто указал этот вариант, 44% предпочитают снимать апартаменты. Еще 23% выбирают путешествия с семьей или большой компанией, чтобы разделить стоимость аренды между всеми участниками поездки. Поселиться дальше от центра города, если это позволяет сэкономить, предпочитают 19% опрошенных, а 14% ищут промокоды и акции сервисов бронирования.
Среди распространенных практик экономии - сокращение расходов на транспорт (за счет отказа от услуг такси в пользу общественного транспорта и пеших прогулок), а также покупка местных SIM-карт или оформление eSIM страны путешествия, чтобы избежать больших расходов на роуминг.
Почти половина участников исследования (44%) оценила свою обычную экономию за одну поездку в сумму от 20 до 30 тыс. рублей, еще 18% удается сократить расходы более чем на 30 тыс. рублей, а 26% экономят до 20 тыс. рублей.
Экономия на быте ради впечатлений становится устойчивым трендом среди российских туристов
В среднем рост цен на отдых составляет порядка на 10-25% за год, поясняет доцент кафедры менеджмента в индустрии гостеприимства Президентской академии Галина Дехтярь.
"Доля броней "без питания" выросла до 38,5% (год назад было 16,3%), чтобы иметь возможность тратить на еду на месте по своему усмотрению. Так, на зарубежном отдыхе в приоритете только завтрак. Можно отметить и снижение "звездности" отелей", - пояснила она.
Также, по мнению эксперта, туристы могут выбрать более дешевые варианты перелетов с пересадкой. Еще один способ экономии - изначально отказаться от длительной поездки в пользу нескольких коротких.
Сократить расходы на билеты помогают также акции раннего бронирования, добавила доцент кафедры гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Никольская. При этом она отметила, что экономия на быте ради впечатлений становится устойчивым трендом.
"Люди все чаще готовы сокращать расходы на "базовые" вещи (жилье, еда), чтобы получить больше эмоций. Растет доля бронирований без питания или в апарт-отелях, чтобы сэкономить и потратить деньги на другое. Исследования подтверждают, что поездки все чаще строятся вокруг конкретных событий: концертов, фестивалей или матчей. Таким образом, главный тренд: "Экономия на второстепенном, чтобы инвестировать в главное - эмоции и впечатления", - говорит Никольская.