Назван самый безопасный способ снять наличные

Финансист Павел Анисимов в комментарии агентству «Прайм» обозначил ключевые правила безопасного обращения с наличными через устройства самообслуживания.

По его словам, приоритетным выбором для снятия денег должны оставаться терминалы, установленные непосредственно внутри отделений кредитных организаций, на их закрытых охраняемых территориях или в зонах, полностью просматриваемых камерами видеонаблюдения, передает ИА DEITA.RU.

Эксперт подчеркнул, что максимальную бдительность следует проявлять при использовании банкоматов в местах массового скопления людей — на вокзалах, в аэропортах, крупных торгово-развлекательных центрах, гостиницах и популярных туристических локациях.

Само по себе местоположение не делает устройство небезопасным, однако специфика таких зон заключается в том, что люди часто торопятся совершить транзакцию. В спешке пользователи игнорируют всплывающие уведомления и машинально подтверждают списание средств, не изучив предварительно размер сервисного сбора за операцию.

Перед тем как ввести защитный код, необходимо тщательно проанализировать информацию на дисплее: установить принадлежность терминала конкретному банку, уточнить точную сумму к выдаче и проверить наличие скрытой комиссии.

Если владелец стороннего аппарата взимает плату за обслуживание, эти финансовые условия обязаны отобразиться на экране до финального подтверждения. Факт появления информации о дополнительных расходах уже после фактического списания средств является прямым нарушением регламента и служит веским основанием для подачи официальной претензии в службу поддержки обслуживающего банка.

Отдельную финансовую угрозу представляют устройства банков, которые не входят в партнерскую сеть эмитента карты. В такой ситуации итоговые потери клиента могут удваиваться из-за двойного тарифа: первую часть суммы заберет собственник оборудования, а вторую спишет банк-эмитент согласно внутренним тарифам карточного продукта.

Чтобы избежать непредвиденных расходов при снятии крупных сумм, специалист настоятельно рекомендует заранее активировать мобильное приложение финансовой организации. Это позволит оперативно проверить суточные лимиты выдачи наличных, актуальный перечень банков-партнеров без внешней комиссии и конкретные условия конвертации валюты.

Категорически не рекомендуется пользоваться терминалами, расположенными на улице в плохо освещенных и безлюдных пространствах. Риск столкнуться со специализированным скимминговым оборудованием там возрастает многократно.

Преступники активно используют накладные панели на картоприемники, миниатюрные скрытые видеокамеры для записи вводимого ПИН-кода и фальшивые клавиатуры для перехвата конфиденциальных данных.

Перед началом работы с любым устройством требуется провести его визуальный осмотр. Поводом для немедленного отказа от операции должны стать малейшие физические дефекты: расшатанный слот для приема пластика, следы клея, инородные пластиковые накладки вокруг слота, неровности или люфт кнопок, подозрительные планки над цифровой панелью, посторонние предметы в районе экрана.