В России снизился средний срок кредита

В июне Средний срок потребительских кредитов в России снизился. Об этом со ссылкой на пресс-службу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) сообщает ТАСС.

По данным организации, в годовом выражении средний срок сократился на 4,9 процента, до 2,13 года. При этом в месячном он вырос на 2,2 процента.

Самые долгие сроки кредитования фиксируются в Санкт-Петербурге (2,38 года), Тюменской (с ХМАО и ЯНАО) (2,31 года) и Новосибирской (2,3 года) областях, а также в Республике Татарстан (2,29 года) и Омской области (2,27 года). Самые короткие кредиты выдают Приморский край (1,91 года), Республика Саха (Якутия) (2,01 года), а также Нижегородская (2,01 года), Ростовская (2,02 года) и Ленинградская (2,03 года) области. В Москве средний срок потребительского кредита — 2,23 года.

«После пиковых значений в августе прошлого года (3 года) в последующие месяцы средний срок потребительского кредита существенно сократился <...> При этом аппетит к риску у банков, а также спрос на потребкредиты со стороны граждан все еще находятся на довольно низком уровне. Поэтому при одобрении потребкредитов и их условий (включая сроки) банки предъявляют достаточно высокие требования к качеству кредитных историй будущих заемщиков, тем самым снижая риски просрочек в будущем», — пояснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

По данным НБКИ, в июне 2026 года средний размер потребительского кредита в России составил 187,7 тысячи рублей. Достигнутый результат оказался на 7,9 процента выше, чем в мае, и на 5,4 процента выше относительно первого летнего месяца 2025 года. Самые большие займы зафиксировали в Москве (в среднем, 317,5 тысячи рублей) и Санкт-Петербурге (274,6 тысячи рублей). Для Московской области этот показатель составил 253,9 тысячи рублей, а для Тюменской — 224,5 тысячи рублей.