Аналитики выяснили, как часто россияне снимают и используют наличные

Почти 65% россиян продолжают регулярно держать дома наличные, несмотря на широкое распространение банковских карт и развитие цифровых сервисов оплаты. Об этом говорится в исследовании медиахолдинга "Просто.", с которым ознакомился проект ProДеньги "Российской газеты".

© Российская Газета

Как отмечают аналитики, опросив 1 тыс. россиян, раз в неделю деньги снимают 25,2% участников опроса, 24,3% - раз в месяц, а 15,9% - несколько раз в неделю. Реже чем раз в месяц пользуются банкоматами 18,4%, а совсем не снимают наличные только 16,2% опрошенных.

"Стали чаще снимать деньги за последний год почти 25% опрошенных, причем 13,2% делают это значительно активнее, чем год назад. Хотя для 38,4% респондентов эта привычка не изменилась", - говорится в исследовании.

Почти каждый пятый респондент (21%) отметил, что стали чаще звучать просьбы продавцов оплачивать товары и услуги наличными. Причем 5% считают, что они участились значительно, 73% не заметили никаких изменений.

Однако сложно говорить о возвращении экономики к наличным расчетам. Почти две трети участников опроса (65,8%) ответили, что в основном используют банковскую карту. Исключительно QR-коды предпочитают 7,7% респондентов. Чаще наличными расплачиваются лишь 11,9% опрошенных.

При этом объем наличных денег в обращении в России продолжает расти. Только за первую половину июля 2026 года россияне сняли со счетов 513 млрд руб. По данным ЦБ, в апреле этот показатель поднялся на 607 млрд руб., в мае - на 381 млрд, а в июне - на 450 млрд. Всего же с начала февраля по середину июля 2026 года объем наличных увеличился на 2,4 трлн руб., говорят аналитики медиахолдинга.

По их словам, одна из причин - усиление контроля за безналичными операциями. В последние годы банки заметно ужесточили меры защиты от мошенников, и теперь подозрительные переводы чаще проходят дополнительную проверку. Такие меры помогают бороться с преступлениями, однако у банковских клиентов появилось опасение, что в самый неподходящий момент они могут столкнуться с задержкой платежа или потерей доступа к своим деньгам. Поэтому многие предпочитают держать небольшой запас наличных - как резерв на случай, если безналичная оплата или банковский перевод не сработают.

Значимым фактором стали также налоговые изменения. Одновременно снизилась и привлекательность банковских вкладов. На фоне снижения ставок часть вкладчиков предпочитает хранить сбережения наличными.

При этом рост спроса на наличные, отмеченный ЦБ, пока не стал общим трендом для банков: многое зависит от региона и особенностей клиентской базы. Так, Газпромбанк, банк "Уралсиб" и Инго Банк сообщили, что объем выдачи наличных через банкоматы и кассы остался примерно на прежнем уровне. В Локо-Банке и Альфа-Банке отметили умеренный рост менее чем на 20%, сделали вывод аналитики, опросив представителей кредитных организаций.

Кроме того, в банках пока не видят признаков массового отказа бизнеса от безналичных расчетов и не наблюдают сокращения использования терминалов для оплаты картами.

При этом единого мнения о последствиях роста наличных расчетов у банков нет. Одни считают главным риском рост мошенничества, другие - увеличение доли теневых платежей и связанные с этим трудности для финансового мониторинга.