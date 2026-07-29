В ГД предложили дать кредитные каникулы селлерам, потерявшим товар из-за атак ВСУ

Депутаты фракции КПРФ предложили предоставить временные кредитные каникулы продавцам, потерявшим товары в результате ударов ВСУ по складам маркетплейсов.

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Соответствующее обращение парламентарии направили премьер-министру России Михаилу Мишустину.

— Мы предлагаем распространить аналогичный механизм на все без исключения банки и кредитные организации, — заявил первый заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин.

В обращении отмечается, что многие предприниматели развивали бизнес за счет кредитных средств, однако после утраты товаров столкнулись с финансовыми трудностями. По мнению депутатов, это может привести к сокращению ассортимента на маркетплейсах и закрытию части предприятий.

Парламентарии также предложили ввести механизм временных кредитных каникул и освобождения от выплаты процентов для предпринимателей, подтвердивших убытки. Порядок предоставления такой поддержки, как считают авторы инициативы, должно определить правительство России, передает ТАСС.

Ранее Wildberries и Ozon исполнили предупреждения Федеральной антимонопольной службы и синхронизировали сроки выплат продавцам за реализованные товары.