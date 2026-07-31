У кого вырастут пенсии с 1 августа? Подробности от депутатов

Многих российских пенсионеров с 1 августа 2026 года ждет повышение пенсий. В первую очередь оно связано с перерасчётом выплат работающим пенсионерам. Кроме того, пенсия вырастет у некоторых других категорий. Однако стоит иметь в виду, что у неработающих пенсионеров в августе выплаты не изменятся. Подробности повышения пенсии с 1 августа, а также суммы прибавки — в материале mk.ru.

У кого вырастут пенсии с 1 августа

С начала 2026 года пенсии повышались уже несколько раз. Рост выплат затрагивал разные категории граждан.

В январе на 7,6% были проиндексированы страховые пенсии тех, кто получает пенсию по старости, инвалидности или по потере кормильца, а это более 33 млн человек.

В феврале индексация на 5,6% коснулась некоторых социальных выплат, в том числе пенсионерам.

В апреле выросли социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению.

С 1 августа Социальный фонд России (СФР) ежегодно проводит перерасчет страховых пенсий работающих пенсионеров. Как сообщили в СФР, корректировка выплат коснется всех получателей пенсий по старости и по инвалидности, за которых в 2025 году работодатели уплачивали страховые взносы. По данным Социального фонда России на июнь 2026 года, в нашей стране около 8,4 млн работающих пенсионеров. Средний размер пенсионного обеспечения у них составляет 23737,64 рубля.

Кроме того, повышение пенсий в августе 2026 года затронет:

тех, кому в июле исполнилось 80 лет; тех, кому в июле установили первую группу инвалидности; тех, кто в июле подал в Соцфонд заявление о перерасчете пенсии в связи с появлением иждивенца; получателей накопительной пенсии; членов лётных экипажей и работников угольной промышленности.

Размер повышения в каждом случае разный.

Важно: августовский перерасчёт — это не общая индексация пенсий для всех граждан. Он касается прежде всего работающих пенсионеров, а также отдельных случаев, когда у человека появляется право на дополнительные повышения.

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Перерасчёт пенсий работающим пенсионерам

С 1 августа СФР сделает перерасчёт страховых пенсий работающих пенсионеров.

Главная причина изменения выплат — учёт новых пенсионных коэффициентов, которые были сформированы за предыдущий год.

Если пенсионер официально работал в 2025 году, работодатель перечислял за него страховые взносы в систему обязательного пенсионного страхования. Эти сведения поступают в Социальный фонд России и учитываются при перерасчёте.

Как проводится перерасчет?

Перерасчёт проводится в беззаявительном порядке:

пенсионеру не нужно подавать заявление; СФР самостоятельно получает необходимые сведения; новая сумма выплаты устанавливается автоматически.

Чем перерасчёт отличается от индексации?

Несмотря на то что в быту любое увеличение выплаты называют повышением пенсии, с точки зрения законодательства это разные механизмы.

Индексация — повышение стоимости пенсионного балла и фиксированной выплаты. Эти величины одинаковы для всех, поэтому пенсия пересчитывается сразу у всех получателей: автоматически, вне зависимости от стажа и того, работает человек или нет. Страховые пенсии индексируют с 1 января, социальные — с 1 апреля.

Перерасчёт — пересмотр данных отдельного пенсионера: числа заработанных баллов или состава выплаты. Самый массовый случай, августовский, учитывает баллы работающих пенсионеров за прошлый год. Другие основания — достижение 80 лет, первая группа инвалидности, появление иждивенца.

Таким образом, повышение пенсии с 1 августа 2026 года не означает автоматическую прибавку всем пенсионерам.

Что учитывается при перерасчете?

размер официальной зарплаты за 2025 год; сумма страховых взносов; количество сформированных пенсионных коэффициентов (баллов); стоимость одного пенсионного балла в 2026 году.

Важно: учитывается именно официальная занятость. Доходы, с которых страховые взносы не перечислялись, не увеличивают страховую пенсию.

Расчет прибавки

Стоимость одного пенсионного коэффициента (балла) в 2026 году составляет 156,76 рубля.

Формула прибавки выглядит так:

Количество пенсионных баллов × 156,76 рубля = размер увеличения

При ежегодном перерасчёте работающим пенсионерам учитывается не более 3 пенсионных коэффициентов.

Поэтому максимальная прибавка для большинства работающих пенсионеров составляет:

3 × 156,76 = 470,28 рубля.

Это не фиксированная выплата для всех, а максимально возможный размер увеличения.

Как самостоятельно посчитать прибавку

Размер повышения зависит от того, сколько пенсионных баллов удалось заработать за 2025 год. А это, в свою очередь зависит от размера зарплаты.

Зарплата около 40 тыс. рублей

При такой официальной зарплате количество начисленных коэффициентов меньше максимального.

Расчёт:

1,5 балла × 156,76 рубля = 235,14 рубля

Прибавка составит около 235 рублей.

Зарплата около 69 тыс. рублей и выше

При более высокой официальной зарплате можно достичь максимального количества учитываемых баллов.

Расчёт:

3 балла × 156,76 рубля = 470,28 рубля

Именно поэтому два работающих пенсионера с одинаковым возрастом и похожим стажем могут получить разную прибавку.

Как рассказала mk.ru юрист по пенсионному праву Виктория Борисова, главная ошибка пенсионеров — сравнивать свои выплаты с соседями или родственниками.

«Даже при одинаковом возрасте и похожем стаже размер перерасчета может отличаться. Прибавка зависит прежде всего от официальной зарплаты, за которую перечислялись страховые взносы, и количества сформированных пенсионных коэффициентов», — подчеркнула эксперт.

Перед обращением в СФР важно проверить индивидуальные сведения: иногда причина отсутствия ожидаемой прибавки связана не с ошибкой расчёта, а с тем, что определённый период работы не был отражен в системе.

У кого еще вырастут пенсии в августе 2026 года

Помимо основного перерасчёта для работающих пенсионеров, размер выплаты меняется у граждан, у которых появились новые основания для повышения.

Такие изменения зависят от конкретной ситуации: возраста, состояния здоровья, стажа, категории получателя и других обстоятельств. В частности, надбавка в августе полагается, если:

Пенсионеру в июле исполнилось 80 лет

После достижения 80 лет государство увеличивает фиксированную (базовую) часть пенсии ровно в два раза. В 2026 году базовая выплата составляет 9584,69 рубля. По достижении 80-летия она превращается в 19169,38 рубля.

Личная страховая пенсия, накопленная за стаж и баллы, при этом не меняется — к ней просто прибавляется гарантированная надбавка.

Кроме того, устанавливается надбавка на уход — 1413,86 рубля.

Итоговый размер выплаты зависит от индивидуальных обстоятельств пенсионера: вида назначенной пенсии, наличия районных коэффициентов, дополнительных повышений, категории получателя.

Перерасчёт производится автоматически.

В июле установлена I группа инвалидности

Изменение размера страховой пенсии возможно у граждан, которым впервые установлена I группа инвалидности.

В этом случае может увеличиваться фиксированная выплата. Механизм тот же: фиксированная выплата удваивается до 19 169,38 рубля плюс надбавка на уход.

На иждивении у пенсионера находятся родственники

Дополнительное увеличение выплаты возможно у пенсионеров, на иждивении которых находятся нетрудоспособные члены семьи.

Размер зависит от количества иждивенцев: 3 194,9 руб. за одного, 6 389,8 — за двоих, 9 584,7 — за трёх и более.

Например, право на доплату может возникнуть при наличии нетрудоспособных детей или других членов семьи в случаях, предусмотренных законодательством. Перерасчет делается с первого числа месяца после обращения.

Граждане, у которых сформирована накопительная пенсия

Размер выплаты будет скорректирован с учётом результатов инвестирования пенсионных накоплений за 2025 год. Как сообщили в СФР, накопительные пенсии будут увеличены на 17,3%, срочные пенсионные выплаты - на 19,32%. Повышение накопительной пенсии коснется свыше 133 тысяч граждан, срочной пенсионной выплаты — около 34 тысяч граждан.

Напомним, что накопительная пенсия формировалась у двух категорий граждан:

работающих мужчин 1953-1966 годов рождения и женщин 1957-1966 годов рождения. За них работодатель перечислял страховые взносы на накопительную пенсию с 2002 по 2004 годы; работающих граждан, рожденных в 1967 году и позднее. За них работодатель перечислял страховые взносы на накопительную пенсию с 2002 по 2013 год.

Кроме того, право на надбавку в августе 2026 года есть у отдельных категорий пенсионеров, чья специфика работы или условий проживания дает право на дополнительные гарантии.

Речь идет, в частности, о членах летных экипажей, работниках угольной отрасли — у них проходит квартальный перерасчет доплат.

Кроме того, повышенную фиксированную выплату могут получить граждане, которые имеют необходимый стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним территориях или необходимый стаж работы в сельском хозяйстве.

Кому не положена прибавка с 1 августа 2026 года

Несмотря на распространенные сообщения о «повышении пенсий в августе», перерасчет имеет ограничения. Не получат прибавку за счет пенсионных коэффициентов:

пенсионеры, которые не работали официально в 2025 году; граждане, за которых не перечислялись страховые взносы; пенсионеры, у которых не сформировались новые пенсионные коэффициенты.

Также не стоит считать, что каждый работающий пенсионер обязательно получит 470 рублей.

470,28 рубля — это максимальный размер прибавки при учете трех пенсионных коэффициентов, а не гарантированная выплата для всех.

Когда поступит повышенная пенсия после перерасчета

Изменённый размер выплаты устанавливается с 1 августа 2026 года.

Фактическая дата получения денег зависит от обычного графика выплаты пенсий:

через банк; через почтовое отделение; через другую организацию доставки.

Дополнительного заявления для стандартного августовского перерасчета работающим пенсионерам не требуется. Новая сумма будет учтена автоматически при ближайшей выплате по установленному графику.

Как проверить начисление прибавки через Госуслуги

После проведения перерасчета пенсионер может самостоятельно проверить изменения в выплате.

Самый удобный способ — получить выписку из индивидуального лицевого счёта.

Проверка через портал «Госуслуги»

Войти в личный кабинет на портале. Открыть раздел, связанный с пенсиями и льготами. Выбрать услугу получения сведений о состоянии индивидуального лицевого счёта. Заказать электронную выписку. Проверить данные о стаже, страховых взносах и пенсионных коэффициентах.

В выписке можно увидеть периоды официальной работы, количество пенсионных коэффициентов, сведения о страховых взносах и данные, которые использовались при расчёте пенсии.

Проверка через СФР и МФЦ

Если нет возможности воспользоваться электронными сервисами, можно обратиться в территориальное отделение Социального фонда России или в МФЦ.

При обращении могут понадобиться:

паспорт; СНИЛС; документы, подтверждающие право на дополнительные выплаты.

Что делать, если прибавка не пришла

Если пенсионер ожидал перерасчёт, но сумма пенсии не изменилась, сначала стоит проверить сведения о трудовой деятельности.

Возможные причины:

в системе нет сведений о страховых взносах; работа была неофициальной; за период работы не сформировались пенсионные коэффициенты; человек не относится к категории получателей августовского перерасчёта.

В этом случае нужно получить выписку из индивидуального лицевого счёта, проверить сведения о работе и начисленных пенсионных коэффициентах. Если возникли вопросы — обратиться в Социальный фонд России для уточнения информации. Возможно, понадобятся документы, подтверждающие стаж или периоды работы.

Частые вопросы о повышении пенсии с 1 августа 2026 года

Нужно ли подавать заявление на перерасчёт?

Нет. Для работающих пенсионеров августовский перерасчет проводится в беззаявительном порядке. СФР самостоятельно учитывает сведения о страховых взносах и пенсионных коэффициентах.

Почему прибавка меньше 470 рублей?

470,28 рубля — это максимальный размер увеличения при учете трех пенсионных коэффициентов. Если за 2025 год было сформировано меньше баллов, прибавка будет ниже.

Повысят ли пенсию неработающим пенсионерам в августе 2026 года?

Августовский перерасчёт не затрагивает неработающих пенсионеров.

Изменение выплаты возможно только при наличии отдельных оснований:

достижение 80 лет; установление инвалидности I группы; получение права на дополнительные повышения за стаж или в связи с семейными обстоятельствами.

Учтут ли работу, если пенсионер уволился в 2025 году?

Если за период работы были перечислены страховые взносы и сформированы пенсионные коэффициенты, эти сведения учитываются при перерасчёте. Главное значение имеют данные, которые находятся в системе обязательного пенсионного страхования.

Почему у знакомого прибавка больше?

Размер повышения индивидуален.

На него влияют официальная зарплата, количество пенсионных коэффициентов, размер страховых взносов, категория пенсионера, наличие дополнительных выплат.