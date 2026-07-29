В России резко выросли цены на арбузы и дыни

Средняя розничная цена арбуза в России с 13 по 19 июля 2026 года достигла 66,4 рубля за килограмм, что на 39% выше показателя аналогичного периода прошлого года. Дыня за год подорожала на 42% — до 151,5 рубля за килограмм, пишут «Известия» со ссылкой на данные мониторинга аналитической компании NTech.

Причина — сокращение производства бахчевых. В 2021–2025 годах валовой сбор уменьшился на 15,8%, а посевные площади под эти культуры — на 17,7%, до 92,3 тыс. гектаров, подсчитала эксперт Strategy Partners Анастасия Малахова на основе данных Росстата. В 2026 году площади сократились еще на 2,7%.

Выращивание бахчевых становится менее привлекательным для аграриев. Несмотря на рост розничных цен, значительную долю конечной стоимости формируют логистика и торговая наценка, тогда как затраты производителей на орошение, семена, рабочую силу и перевозку растут. Рентабельность бизнеса остается нестабильной, что сдерживает расширение посевов.

Дополнительное давление оказала погода. Цены остаются выше прошлогоднего уровня из-за неблагоприятных условий и затяжных дождей в ключевых регионах выращивания, сообщил топ-менеджер крупной розничной сети. Созревание продукции сместилось, значительная часть урожая поступает недозревшей, что ограничивает предложение качественных плодов.

При этом цены на арбузы уже начали снижаться по мере поступления нового урожая. В июле средняя стоимость уменьшилась на 25% по сравнению с июнем — до 60 рублей за килограмм, а минимальная — на 30%, до 35 рублей, отметила руководитель отдела продвижения агрокластера «Фуд Сити» Диана Емельянова.