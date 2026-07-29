В МВД предупредили о направленной на водителей такси схеме мошенников

Мошенники придумали новую схему обмана, направленную на водителей такси, в ходе которой они выманивают деньги. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.

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"Злоумышленники оформляют заказ [такси] и указывают в комментариях, что поездка будет оплачена по номеру банковской карты. Затем они связываются с водителем и просят сообщить данные карты и код из СМС. Получив запрашиваемые сведения, мошенники авторизуются в приложении банка и похищают деньги", - сказали в управлении.

В МВД добавили, что подобная схема обмана может быть использована против других работников сферы потребительских услуг. "Никогда не сообщайте номер карты, CVC-код и персональные сведения собеседнику", - призвали в УБК.