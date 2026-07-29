В Москве «мужья на час» массово навязывают завышенные счета

В Москве выявлена схема обмана клиентов так называемыми «мужьями на час», которые многократно завышают итоговую стоимость бытовых работ.

Как сообщает телеканал РЕН ТВ, мастера обещают низкие расценки по телефону, но на месте требуют десятки тысяч рублей за элементарные действия. Бывший сотрудник такой организации раскрыл внутреннюю механику мошенничества. По его словам, исполнитель обязан отдавать компании 60% выручки, оставляя себе лишь 40%. Для получения достойного заработка мастера вынуждены навязывать людям дополнительные услуги и завышать цены, например беря 12 тысяч рублей за обычную замену смесителя. В ходе журналистского эксперимента специалисты смоделировали засор в санузле.

Телефонные операторы озвучили стартовую цену от 690 рублей, однако прибывший на вызов «муж на час» потребовал 27 тысяч рублей, ссылаясь на сложную конфигурацию труб. Независимый эксперт при этом продемонстрировал, что устранение подобной проблемы занимает около 20 секунд и на открытом рынке оценивается примерно в 2,5 тысяч рублей.

Разоблаченный псевдомастер попытался оправдать огромную сумму требованиями руководства, но ретировался после того, как профессионал мгновенно устранил неполадку.

Юристы подчеркивают, что закон защищает потребителей от навязанных услуг. Если смета не была согласована заранее, клиент имеет полное право отказаться от оплаты и направить официальную претензию исполнителю, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».