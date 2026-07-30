Какой будет накопительная пенсия россиян в 2027 году

Минтруд предложил не менять в 2027 году ожидаемый период выплаты накопительной пенсии. Как и в этом году, этот показатель может составить 270 месяцев, или 22,5 года. Такой проект закона размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. «Парламентская газета» рассказывает подробности.

270 месяцев

Ожидаемый период выплаты — показатель, необходимый для расчета суммы, которую человек будет ежемесячно получать из своих пенсионных накоплений. Этот размер определяют следующим образом: общую сумму пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета, по состоянию на день, с которого назначается выплата, делят на количество месяцев ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии. Например, если у человека накоплено 540 тысяч рублей, ежемесячная выплата составит две тысячи рублей.

Порядок ежегодного определения этого периода закреплен в законе о накопительной пенсии. Он рассчитывается на основе официальной статистики о продолжительности жизни мужчин и женщин, достигших пенсионного возраста, с применением методики, утвержденной Правительством. При этом в методике установлен так называемый «потолок» — максимальное значение, которое не может быть превышено, даже если расчеты по статистике дают больший срок. В 2025 и 2026 годах этот максимум составлял 270 месяцев. Таким же он может остаться и в 2027 году.

Ожидаемый период выплаты важен не только для расчета пенсий, назначаемых на всю жизнь, но и для определения, может ли пенсионер получить накопления единовременно или ему их будут выплачивать частями каждый месяц, сказала «Парламентской газете» член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Критерием для определения варианта начислений служит прожиточный минимум пенсионера. Если ежемесячная накопительная пенсия составит 10 процентов от него и меньше, все накопленные средства выплатят одной суммой. Если накопительная пенсия окажется больше 10 процентов прожиточного минимума, будет назначена ежемесячная выплата.

«Например, на 2026 год прожиточный минимум пенсионера составляет 16 288 рублей. Берем 10 процентов от него, или 1628 рублей, и умножаем на 270. Получаем 439 560 рублей. Если человек набрал меньше этой суммы, он сможет получить всю накопительную пенсию единовременной выплатой. Если больше — ему ее будут выплачивать ежемесячно на протяжении всей жизни», — объяснила депутат.

У кого есть накопления

Накопительную пенсию назначают мужчинам с 60 лет, а женщинам — с 55 лет.

Основная часть накопительной пенсии формируется за счет взносов работодателя у людей 1967 года рождения и моложе, которые до конца 2015 года подали заявление о формировании накопительной пенсии. Также право на нее есть у мужчин 1953 — 1966 годов рождения и у женщин 1957 — 1966 годов рождения, в пользу которых в период с 2002 по 2004 год работодатель уплачивал страховые пенсионные взносы.

У россиян 1966 года рождения и старше формирование пенсионных накоплений может происходить только за счет добровольных взносов в рамках программы государственного софинансирования пенсионных накоплений, а также за счет направления на эти цели средств маткапитала.