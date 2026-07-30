Россиянам рассказали об «эффекте потолка» при формировании пенсии

Российская пенсионная система обладает встроенным ограничителем, который делает бессмысленным рост официальных доходов свыше определенной отметки с точки зрения формирования будущих выплат.

Об этом в беседе с ТАСС рассказал профессор Финансового университета при правительстве Российской Федерации Александр Сафонов, сообщает ИА DEITA.RU.

Специалист пояснил, что для граждан со стабильно высоким заработком действует жесткий лимит по начислению баллов индивидуального пенсионного коэффициента. Как только ежемесячный оклад сотрудника превышает порог в 200 тысяч рублей, он автоматически достигает максимально возможного годового значения ИПК, которое составляет ровно 10 баллов.

По словам профессора Сафонова, это создает парадоксальную ситуацию: любые доходы сверх указанного уровня никак не отражаются на размере будущей страховой пенсии. Несмотря на то, что работодатель продолжает перечислять стандартные страховые взносы в Социальный фонд России, эти отчисления уже не конвертируются в дополнительные пенсионные права для работника.

Таким образом, дальнейшее увеличение легальной заработной платы перестает быть инструментом повышения финансовой защищенности в пожилом возрасте, фактически обнуляя пенсионную выгоду от карьерного роста и премий для высокооплачиваемых специалистов.