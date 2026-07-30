ЦБ обяжет банки дать возможность совершать платежи в пользу государства по СБП

Российские банки будут обязаны предоставлять своим клиентам возможность оплаты через систему быстрых платежей (СБП) на порталах государственных и муниципальных услуг, у крупнейших игроков такая обязанность возникнет с 1 апреля 2027 года, у банков с универсальной лицензией - с 1 октября 2027 года, сообщили в регуляторе.

"Через систему быстрых платежей (СБП) станет проще оплачивать детские сады, кружки и секции, налоги и штрафы, а также совершать другие платежи в пользу государства (C2G-платежи)", - отметили в регуляторе.

Некоторые банки оказывают такую услугу уже сейчас по собственному желанию. С2G-платежи в СБП для граждан бесплатные. Банки также в этом случае не платят никаких комиссий регулятору, указали в ЦБ.

Кроме того, в СБП появился сервис, который дает возможность внести наличные через банкомат одного банка и зачислить их на свой счет в другом банке (cash-in). Решение о внедрении такой услуги банки будут принимать самостоятельно.