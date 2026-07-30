Богатые неработающие россияне, покупающие дорогие автомобили, яхты и квартиры, начали получать запросы от налоговых инспекций с предложением предоставить данные о соотношении дохода с их крупными покупками. Об этом пишет РБК со ссылкой на налоговых юристов и консультантов.

Как пишет издание, согласно тексту одного из таких уведомлений от московской налоговой инспекции, сотрудники запрашивают письменные пояснения и документы, подтверждающие получение доходов, на которые были приобретены недвижимость и транспортные средства.

Генеральный директор юридической фирмы "Формула согласия" Дмитрий Ломакин, чей клиент получил одно из таких уведомлений, рассказал РБК, что таким образом налоговая тестирует механизм вменения дохода на основании расходов.

"Пока это сложная задача, хотя в будущем такая практика, безусловно, станет массовой", - спрогнозировал он.

Ломакин рассказал, как в начале 2026 года московский налогоплательщик получил от налогового органа сначала требование о предоставлении документов, а затем уведомление о вызове в налоговый орган. Как пишет РБК, налоговики попросили документы, предоставленные налогоплательщиком в банки для получения кредита или ипотеки, а также выписки по операциям на банковских счетах.

Как рассказал Ломакин, с одной стороны, налоговая указывает на отсутствие дохода для крупных покупок, с другой - предполагается, что если у физлица есть автомобили и недвижимость, то они, скорее всего, сдаются в аренду. По итогам разбирательства налогоплательщик решил не продолжать спор с налоговой инспекцией. Он задекларировал дополнительный доход и сдал уточненную декларацию по форме 3-НДФЛ, рассказал Ломакин. При этом сумма оказалась меньше, чем "хотелось бы налоговой инспекции", отметил он.