Соцфонд повысил страховые и накопительные пенсии россиян

Социальный фонд России повысил накопительные и страховые пенсии граждан, перерасчет страховых пенсий коснулся 9,3 млн граждан.

Об этом сообщила ТАСС пресс-служба фонда.

"Социальный фонд провел беззаявительный перерасчет страховых пенсий работавших в 2025 году пенсионеров. Корректировка выплат коснулась всех получателей пенсий по старости и по инвалидности, за которых в прошлом году работодатели уплачивали страховые взносы. Выплаты также увеличены получателям страховой пенсии по потере кормильца, если на лицевой счет человека, в связи с утратой которого она была оформлена, поступили новые средства", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что августовский перерасчет касается только работающих пенсионеров и зависит от зарплаты: чем она выше, тем больше будет увеличена пенсия. При этом максимальная прибавка составляет три пенсионных коэффициента.

"Перерасчет страховых пенсий в этом году коснулся 9,3 млн пенсионеров. Августовский перерасчет, как и все плановые ежегодные повышения пенсий, происходит автоматически, поэтому пенсионерам не нужно никуда обращаться, чтобы получить выплаты в новом размере", - сообщил председатель Социального фонда России Сергей Чирков, слова которого приводит пресс-служба.

Уточняется, что пенсии в августе с учетом увеличения будут перечислены по стандартному графику.