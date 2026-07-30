Россиянам назвали необходимый размер финансовой подушки

Размер финансовой подушке должен быть таким, чтобы можно было покрыть расходы на три-шесть месяцев. Об этом «Ленте.ру» заявил руководитель продукта Кредитный рейтинг в финансовом маркетплейсе «Сравни» Игорь Корчагин.

По его словам, трёхмесячного запаса достаточно, если имеется стабильный доход. При наличие кредитов или если заработок нерегулярный, то «лучше ориентироваться на резерв» не менее чем на полгода.

Эксперт отметил, что для создания финансовой подушки следует откладывать «10-20% ежемесячного дохода».

«Если ежемесячный доход составляет 80 тысяч рублей... минимальная финансовая подушка должна составлять 180 тысяч рублей. Если откладывать по 15% от зарплаты, накопить... можно примерно за 15 месяцев», — указал Корчагин.

Ранее предприниматель и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев заявил, что если основные расходы приходятся на Россию, то большая часть финансовой подушки должна быть в рублях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».