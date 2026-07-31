Россиянам напомнили о праве забрать остатки маткапитала в виде выплаты

Российские семьи могут оформить выплату оставшихся средств маткапитала, но лишь при условии, что эта сумма не превышает 10 тыс. рублей. Выплата назначается по заявлению получателя, которое рассматривается за пять рабочих дней, напомнил в беседе с RT член Общественной палаты России Евгений Машаров.

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«Денежные средства будут зачислены на банковский счет, указанный в заявлении. Заявление можно подать лично в отделении СФР или МФЦ, а также онлайн через «Госуслуги»», — отметил Машаров.

Важно учитывать, что такая выплата уже не является целевой, поэтому средства можно потратить на любые нужды. Узнать сумму оставшихся средств можно через запрос выписки федерального регистра в Соцфонде, МФЦ или также на «Госуслугах», заключил член ОП РФ.

Напомним, материнский капитал — одна из самых востребованных мер поддержки семей с детьми в России. Эти деньги можно направить на улучшение жилищных условий, обучение детей или накопительную пенсию матери. Но есть и еще один вариант — ежемесячные выплаты из средств маткапитала. Подробнее о том, кому они положены, сколько можно получить и какие документы нужны для оформления – в материале «Газеты.Ru».

Россиянам ранее напомнили о праве потратить маткапитал на автошколу и репетиторов.