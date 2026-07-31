Аналитик назвала продукты, которые подешевеют в августе

Овощи "борщевого набора", а также помидоры, огурцы, кабачки, зелень традиционно становятся дешевле в августе, так как в этот период по всей стране собирают урожай, и рынок насыщен предложением. Об этом напомнила аналитик Валерия Попова.

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"Согласно многолетней статистике, устойчивый тренд на удешевление фиксируется с июня по октябрь. В этот период наиболее заметно дешевеют овощи открытого грунта - традиционный "борщевой набор" (картофель, капуста, морковь, свекла, лук), а также помидоры, огурцы, кабачки и свежая зелень", - рассказала Попова агентству "Прайм".

Кроме того, снижается стоимость яблок, груш, слив и бахчевых культур.

Однако в этом году удешевление овощей и фруктов в сезон может сдержать рост транспортных и логистических расходов.

Между тем цены на мясо, рыбу, орехи, сухофрукты вряд ли будут реагировать на сезонные факторы.

Что касается непродуктового сегмента, то осенью активно распродается садово-огородный инвентарь, товары для летнего отдыха. Предложения в этой сфере могут быть выгодными.

Вместе с тем импортозависимые категории (одежда, обувь, электроника) могут дорожать из-за колебаний валютного курса.