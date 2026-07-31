В России вырастут страховые пенсии по потере кормильца

Страховые пенсии по потере кормильца вырастут с 1 августа у граждан в случае, если ранее на лицевой счет кормильца поступили неучтенные страховые взносы от работодателя. Об этом сообщается в канале Социального фонда России в "Макс".

"Страховые пенсии по потере кормильца также увеличатся, если на лицевой счет кормильца поступили ранее неучтенные страховые взносы от работодателя", - говорится в сообщении.

Уточняется, что размер такой пенсии зависит от заработка человека, в связи с утратой которого была оформлена выплата.

Также увеличатся страховые пенсии работающих пенсионеров. Соцфонд беззаявительно пересчитает страховые пенсии по старости и инвалидности работавших в 2025 году пенсионеров и перечислит увеличенную выплату по стандартному графику.