Россияне берут кредиты, чтобы устроить детей в вузы

Родители в России берут кредиты и одновременно оплачивают договоры в нескольких университетах, чтобы сохранить ребёнку возможность поступления, сообщает Mash Money.

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Приёмные комиссии МГИМО, РУДН, Саратовской государственной юридической академии и других вузов подтвердили, что для участия в конкурсе может потребоваться заранее заключить договор и оплатить первый семестр. Если абитуриентов окажется больше, чем коммерческих мест, выбирать будут среди уже выполнивших условия договора. Однако предварительная оплата не гарантирует зачисления. Поэтому некоторые семьи вносят деньги сразу в несколько вузов, временно «замораживая» до 1–1,5 млн рублей. А после публикации приказов пытаются расторгнуть лишние договоры и вернуть средства.

Поступить в 2026 году стало сложнее даже за деньги. Минобрнауки сократило платный приём на 47 тыс. мест, или на 13%, по 40 направлениям. Сильнее всего ограничения затронули юриспруденцию, экономику, менеджмент, государственное управление, рекламу и связи с общественностью. Одновременно средняя стоимость обучения выросла на 10,7%.

Государство фактически перенаправляет всё больше выпускников в колледжи и техникумы, отмечают эксперты. Среднее профессиональное образование уже выбирают 62,5% окончивших девятый класс. Для этого до 2029 года продлён и расширен эксперимент, позволяющий поступающим в колледжи сдавать только два ОГЭ вместо четырёх, тогда как для перехода в десятый класс сохраняются четыре экзамена.