Работающих удаленно россиян предупредили о новых схемах мошенников

Мошенники, намеревающиеся обмануть работающих удаленно граждан, могут выдать себя за руководителя компании. Об этом «Газете.Ru» заявил директор по информационной безопасности RuStore Дмитрий Морев.

По его словам, аферисты могут создать копию аккаунта начальника, в том числе с помощью нейросетей. Также удалёнщики могут получить сообщение о якобы закрытом контракте или личном распоряжении директора, согласно которому необходимо срочно оплатить счёт или перевести деньги. Жертвой в таких случаях могут стать молодые специалисты, не знающие внутренних правил организации.

Ещё один способ обмана - поддельные рабочие чаты. В него добавляют лишь одного реального сотрудника, тогда как остальные аккаунты - фейковые коллеги. Усыпив бдительность жертвы, аферисты просят человека перейти по ссылке или ввести корпоративный пароль, чтобы получить доступ к внутренним системам компании.

Кроме того, мошенники могут выдать себя за ИТ-службу организации. Согласно данной схеме удалённый работник может получить сообщение о необходимости установить программу удаленного доступа, так как нужно срочно обновить пароль или устранить проблему с компьютером. В результате мошенники получают возможность управлять устройством и читать переписку.

Морев указал, что при поступлении просьбы перевести деньги, сообщить код или установить программу следует перепроверить данную информацию по другому каналу связи.

«Лучше самостоятельно позвонить руководителю или ИТ-специалисту по известному номеру. Важно внимательно смотреть на адрес отправителя и не переходить по ссылкам из подозрительных сообщений», — резюмировал эксперт.

Ранее руководитель группы спам-анализа Почты Mail Дмитрий Моряков заявил, что в период приёмной кампании в вузы мошенники нацелились на абитуриентов и их родителей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».